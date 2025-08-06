الحرارة تشتد والمنخفض مستمر.. صيف لاهب في أجواء العراق

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الطقس صيفي مستقر وشديد الحرارة في عموم المناطق مع استمرار تاثير البلاد بامتداد منخفض جوي حراري سطحي، مع سماء صافية بوجه عام، تتخللها سحب متفرقة على فترات في الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية"، مشيرة الى ان " درجات الحرارة تسجل مقاربة لما تم تسجيله يوم أمس، مع انخفاض طفيف تسجلة بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى".وتابعت ان "طقس يوم غد الخميس، سيكون صحوا إلى غائم جزئي في الأقسام الشرقية من البلاد، مع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، لافتا الى ان " الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم ساعة تنشط نهاراً في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (30-40) كم / ساعة مسببة تصاعد الغبار فيهما".وأضافت، ان "طقس يوم الجمعة، سيكون صحوا في وغائم جزئي إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبينة ان " الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم / ساعة تنشط نهاراً في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (30-40) كم / ساعة مسببة تصاعد الغبار فيهما. درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".