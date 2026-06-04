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بين 35 و44 درجة.. هكذا سيكون طقس العراق خلال الأيام المقبلة
أخبار الطقس
2026-06-04 | 03:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
106 شوهد
السومرية نيوز
– الطقس
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في عموم البلاد، متوقعة انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة اليوم، مع تباينها خلال الأيام الأربعة المقبلة.
وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة، سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 40 كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل لليوم السابق في عموم البلاد، الرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم".
وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات
العراق
، كالتالي:
دهوك
والسليمانية 35،
أربيل
36،
نينوى
38،
كركوك
والأنبار 39،
بغداد
وصلاح الدين وديالى وكربلاء
المقدسة
40، بابل وواسط 41،
الديوانية
والنجف الأشرف وميسان والمثنى 42،
ذي قار
43، والبصرة 44".
وأضاف، أن "يوم السبت، سيكون الطقس صحواً على العموم مع ظهور بعض الغيوم في
المنطقة الشمالية
، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".
وأشار إلى، أن "الأحد القادم، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل لليوم السابق في عموم البلاد".
وأوضح، أن "طقس يوم الاثنين، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل لليوم السابق في عموم البلاد".
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