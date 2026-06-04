بين 35 و44 درجة.. هكذا سيكون طقس العراق خلال الأيام المقبلة

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة، سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 40 كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل لليوم السابق في عموم البلاد، الرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم".وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات ، كالتالي: والسليمانية 35، 36، 38، والأنبار 39، وصلاح الدين وديالى وكربلاء 40، بابل وواسط 41، والنجف الأشرف وميسان والمثنى 42، 43، والبصرة 44".وأضاف، أن "يوم السبت، سيكون الطقس صحواً على العموم مع ظهور بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".وأشار إلى، أن "الأحد القادم، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح، أن "طقس يوم الاثنين، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل لليوم السابق في عموم البلاد".