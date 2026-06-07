درجات الحرارة تصل إلى 43 مئوية.. الأنواء الجوية تكشف حالة الطقس في العراق

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الإثنين سيكون الطقس صحواً على العموم مع تواجد بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الإثنين في جميع محافظات ، كالتالي: 35، دهوك 36، 38، وكركوك 39، والأنبار 40، وديالى وبابل وصلاح الدين 41، الأشرف والديوانية وواسط 42، وذي قار والمثنى والبصرة 43".وأضاف، أن "يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".وأشار إلى، أن "الخميس القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في ".