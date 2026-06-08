النينيو يغير المشهد المناخي.. أمطار واسعة بالشرق الأوسط وحرارة قياسية في أوروبا

وذكر المركز، في تقرير اطلعت عليه ، أن نتائج محاكاة النموذج المناخي تشير إلى احتمالية هطول كميات كبيرة وقياسية من الأمطار في مناطق واسعة من الشرق الأوسط والجزيرة العربية وبلاد ، بالتزامن مع ارتفاع فرص تشكل حالات جوية مؤثرة.وأضاف أن القارة الأوروبية قد تواجه موجات جفاف وحرارة متواصلة خلال الفترة المقبلة، فيما تزداد احتمالية مخاطر المدارية في وجنوب خلال فصل الخريف.وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة في الشرق الأوسط قد تكون أبرد من معدلاتها المعتادة، في نتائج وصفها بأنها تختلف عن التوقعات الشائعة المرتبطة بظاهرة .وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تبقى خاضعة للتحديث وفق المعطيات المناخية الجديدة، داعياً إلى متابعة النشرات والتقارير الدورية لرصد أي تطورات محتملة.