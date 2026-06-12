البصرة تسجل 47 درجة.. حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عسكر في المعسكر
من
11:00 AM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكويت تشكو إيران لدى منظمة الطيران المدني الدولي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-566751-639168419358443781.png
البصرة تسجل 47 درجة.. حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة
أخبار الطقس
2026-06-12 | 02:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
384 شوهد
السومرية نيوز
– الطقس
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت تصاعد للغبار الخفيف وتبايناً في درجات الحرارة.
وذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".
وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات
العراق
، كالتالي:
السليمانية
36، ودهوك ونينوى 37، وأربيل 38، والأنباء 40، وكركوك وديالى 41، وبغداد وصلاح الدين وكربلاء
المقدسة
وبابل 42، والنجف الأشرف وواسط والديوانية وميسان 44، وذي قار والمثنى 46، والبصرة 47".
وأضاف، أن "يوم الأحد، سيكون الطقس صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات خلال النهار مسببة تصاعد غبار خفيف"، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".
وأشار إلى، أن "الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد.
وأوضح البيان، أن "يوم الثلاثاء، سيكون الطقس صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في الأجزاء الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في
المنطقة الجنوبية
".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
حالة الطقس تفاجئ العراقيين في ايام العيد
03:18 | 2026-03-18
درجات الحرارة تصل إلى 43 مئوية.. الأنواء الجوية تكشف حالة الطقس في العراق
02:43 | 2026-06-07
ولاية أمريكية تسجل حالة وفاة بفيروس "هانتا"
16:02 | 2026-05-18
بين 35 و44 درجة.. هكذا سيكون طقس العراق خلال الأيام المقبلة
03:01 | 2026-06-04
البصرة تسجل 47 درجة
حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة
المنطقة الجنوبية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
صلاح الدين
الديوانية
صلاح الدي
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة في بغداد غداً باستثناء هذه الفئات
محليات
37.32%
13:30 | 2026-06-10
عطلة في بغداد غداً باستثناء هذه الفئات
13:30 | 2026-06-10
انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب في العراق اليوم
اقتصاد
26.7%
04:51 | 2026-06-11
انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب في العراق اليوم
04:51 | 2026-06-11
قضية "أبو جنة" تتخذ مساراً جديداً في أروقة القضاء.. ما قصة "الاحتيال"؟
محليات
20.81%
07:50 | 2026-06-11
قضية "أبو جنة" تتخذ مساراً جديداً في أروقة القضاء.. ما قصة "الاحتيال"؟
07:50 | 2026-06-11
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
15.17%
03:52 | 2026-06-11
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:52 | 2026-06-11
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-11
Live Talk
عالم القهوة الذي لا يراه الجميع - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-11
Live Talk
عالم القهوة الذي لا يراه الجميع - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-11
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
الأكثر مشاهدة
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-11
Live Talk
عالم القهوة الذي لا يراه الجميع - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-11
Live Talk
عالم القهوة الذي لا يراه الجميع - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-11
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
اخترنا لك
النينيو يغير المشهد المناخي.. أمطار واسعة بالشرق الأوسط وحرارة قياسية في أوروبا
08:27 | 2026-06-08
درجات الحرارة تصل إلى 43 مئوية.. الأنواء الجوية تكشف حالة الطقس في العراق
02:43 | 2026-06-07
موجة حر جديدة.. درجات الحرارة تلامس الـ 45 في هذه المحافظات
04:37 | 2026-06-05
بين 35 و44 درجة.. هكذا سيكون طقس العراق خلال الأيام المقبلة
03:01 | 2026-06-04
احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80%.. ما هي؟
07:22 | 2026-06-02
أجواء لاهبة تضرب العراق.. 13 محافظة ستتخطى الـ 40 مئوية
03:10 | 2026-06-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.