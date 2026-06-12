البصرة تسجل 47 درجة.. حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات ، كالتالي: 36، ودهوك ونينوى 37، وأربيل 38، والأنباء 40، وكركوك وديالى 41، وبغداد وصلاح الدين وكربلاء وبابل 42، والنجف الأشرف وواسط والديوانية وميسان 44، وذي قار والمثنى 46، والبصرة 47".وأضاف، أن "يوم الأحد، سيكون الطقس صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات خلال النهار مسببة تصاعد غبار خفيف"، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".وأشار إلى، أن "الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد.وأوضح البيان، أن "يوم الثلاثاء، سيكون الطقس صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في الأجزاء الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في ".