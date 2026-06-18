الحرارة تقترب من الـ50 مئوية.. العراق على موعد مع أول موجة حر صيفية

ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً تدريجياً مع نهاية الشهر، حيث ستسجل مدن جنوب البلاد درجات حرارة تصل إلى حاجز الـ 50 درجة مئوية خلال ساعات الظهيرة، بينما تقترب من هذا الحاجز في مدن الوسط، في حين تبقى درجات الحرارة في المناطق الشمالية أقل نسبياً رغم بقائها أعلى من معدلاتها المعتادة.وأوضحت الهيئة أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة نهاراً، مع ميلها إلى الاعتدال النسبي خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر خاصة في المناطق الصحراوية والمفتوحة، ومن المتوقع أن تهب رياح شمالية غربية بسرعات معتدلة تنشط أحياناً خلال ساعات النهار مما يؤدي إلى إثارة الغبار الخفيف إلى المتوسط وانخفاض مؤقت في مدى الرؤية الأفقية في بعض الأماكن.وتنتج هذه الحالة عن تمركز منخفض حراري سطحي عميق يغطي عموم بالتزامن مع سيطرة مرتفع جوي شبه مداري في الطبقات العليا مما يؤدي إلى هبوط ديناميكي للهواء وانضغاطه ليزداد سخونة وجفافاً، وهي مؤشر فعلي على دخول البلاد مرحلة ذروة الصيف المناخية التي تمتد من أواخر حزيران وحتى الثلث الأخير من آب.وفي ضوء ذلك، حذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة بين 11 صباحاً و4 عصراً لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس خاصة لدى كبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المكشوفة، كما نصحت بتجنب المجهود البدني الشاق نهاراً والإكثار من شرب المياه والسوائل، وشددت على عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة نظراً للارتفاع السريع والخطير لدرجات الحرارة داخلها.