طقس العراق.. غبار وانخفاض جديد بدرجات الحرارة

وذكر بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً ، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً ، أما درجات الحرارة فسترتفع عدة درجات في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً الى غائم جزئي مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات متفرقة تكون رعدية احياناً ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات في المنطقة الوسطى ، وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية ،في حين ستنخفض بضع درجات في الأقسام الغربية وتكون مقاربة لما سجل في اليوم السابق في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية للبلاد".وتابع أن " طقس البلاد ليوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الوسطى ، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً مع تساقط الثلوج في الإقسام الجبلية منها ، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً ، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات بعموم البلاد".وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة المنطقتين الوسطى والجنوبية ، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة مع تساقط الثلوج في الأقسام الجبلية منها ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات بعموم البلاد".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام الاربعة المقبلة: