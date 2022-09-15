طقس العراق.. الصيف يحزم حقائبه والشمال يستعد للأمطار

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعته السومرية نيوز، أن "خرائط الطقس تشير إلى تطرف درجات الحرارة عند ارتفاع حوالي 1500متر، الامر الذي يبين المزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة السطحية قبل نهاية الشهر الحالي".وتابع، "مع توقعات بحالة من عدم الاستقرار ضعيفة نسبياً وزخات من الامطار الخفيفة تشمل مدن شمال العراق ما بين يوم 18 و 22 من الشهر الحالي ".