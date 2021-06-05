مصدر يوضح طبيعة الانتشار الأمني المكثف وسط بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، طبيعة الانتشار الأمني الكثيف وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الانتشار الامني الكثيف ضمن شارع ابو نؤاس وسط العاصمة بغداد يأتي بسبب وجود مهرجان للطائرات الورقية".