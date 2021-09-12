المشتركة: وفينا وعدنا لعائلات شهداء الاتحادية في كركوك

وقال ناطق القيادة، اللواء الطيار تحسين الخفاجي، في تغريدة، "وعدنا عائلات شهداء الاتحادية في كركوك بالثار لدماء اعزتنا من منتسبيها الابطال ووفينا باستئصال شأفة الارهاب والقضاء التام على المفرزة الداعشية المسؤولة عن المذبحة".وأضاف، "‏وعدنا داعش وارهابها انها لن تفلت من العقاب وسنقضي عليها لتكون درسا لمن يفكرون بالاغارة على مفارزنا وسيطراتنا".وشن عناصر من تنظيم داعش، أمس السبت، تعرضاً استهدف القوات الأمنية في محيط (وادي شبيجة) التابع لقضاء داقوق جنوبي كركوك؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة منتسبين وإصابة رابع من الشرطة الاتحادية، فيما أعلنت القوات الأمنية مقتل الإرهابيين المهاجمين.