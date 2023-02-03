اعتقال مزور "مستمسكات" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء التاسع عشر شرطة اتحادية تمكنت من تنفيذ واجب أمني مشترك مع مفارز مكافحة إجرام بغداد وفق مذكرة قبض قضائية أسفر عن إلقاء القبض على متهم يقوم بتزوير المستمسكات".وأضاف البيان، أن "العملية جاءت بناءً على معلومات أمنية دقيقة تمكنت خلالها القوة المنفذة للواجب من القبض على المتهم بالجرم المشهود، بعد ان ضبط داخل داره الواقعة ضمن العاصمة بغداد (3 حاسبة لابتوب، 4 طابعة ملونة، ورق واحبار، كما تم ضبط سلاح رشاش نوع RBK وغدارة بالاضافة الى مسدس)".وأشار الى، أن "المتهم تم إحالته مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".