اسعار صرف الدولار في العراق

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 148,250
سعر شراء الدولار ⬅️ 147,250
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,650,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 118,58 دولار
100 باوند ⬅️ 138,84 دولار
100 دولار ⬅️ 864,03 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1807,35 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 75,32 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 74,30 دولار
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