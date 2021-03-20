بداية الحرب الأمريكية على العراق... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم!

في مثل هذا اليوم من العام 2003، بداية الحرب الأمريكية على العراق والعد التنازلي للإطاحة بحكم صدام حسين... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم في الفيديو المرفق أدناه.





1949 - تأسيس نادي الرجاء الرياضي.

1973 - القوات العراقية تهاجم مركز الصامتة الحدودي الكويتي فيما يعرف بحادثة الصامتة.

1986 - جاك شيراك يتولى رئاسة وزراء فرنسا.

2003 - بداية الحرب الأمريكية على العراق والعد التنازلي للإطاحة بحكم صدام حسين.

2007 - تنفيذ حكم الإعدام بنائب الرئيس العراقي الأسبق طه ياسين رمضان بعد إدانته بجرائم الإبادة الجماعية.

2019 - رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف يعلن استقالته من منصبه بعد نحو ثلاثة عقود قضاها في حكم الدولة.

1929 - إنشاء جهاز بوليسي لمكافحة المخدرات في مصر وكان أول جهاز من نوعه في الشرق العربي.1949 - تأسيس نادي الرجاء الرياضي.1973 - القوات العراقية تهاجم مركز الصامتة الحدودي الكويتي فيما يعرف بحادثة الصامتة.1986 - جاك شيراك يتولى رئاسة وزراء فرنسا.2003 - بداية الحرب الأمريكية على العراق والعد التنازلي للإطاحة بحكم صدام حسين.2007 - تنفيذ حكم الإعدام بنائب الرئيس العراقي الأسبق طه ياسين رمضان بعد إدانته بجرائم الإبادة الجماعية.2019 - رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف يعلن استقالته من منصبه بعد نحو ثلاثة عقود قضاها في حكم الدولة.