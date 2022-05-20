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الكاظمي من امانة بغداد: للبدء بمشروع المترو!‎‎

بالفيديو

2022-05-20 | 04:59
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الكاظمي من امانة بغداد: للبدء بمشروع المترو!‎‎

المصدر:
السومرية
1,635 مشاهدة

الكاظمي: ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات والبدء بمشروع مترو بغداد لفك الاختناقات المرورية.

زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى مبنى أمانة بغداد تأتي في اطار الدعم المباشر للارتقاء بمستوى الخدمات في العاصمة ووضع الحلول لبعض الأمور المستعصية التي عانى منها المواطن بشكل كبير منذ أكثر من عقد من الزمن

الكاظمي وخلال اجتماعه بملاكات الأمانة الخدمية والإدارية المتقدمة أكد العمل سوية خلال الفترة المقبلة من خلال فريق حكومي سيكون باشرافه من اجل الاسراع في ايجاد الحلول، في حين دعا الى البدء بمشروع مترو بغداد لفك الاختناقات المرورية في العاصمة..

 

زيارة رئيس الوزراء الى مبنى امانة بغداد يرى فيها مراقبون بأنها ايجابية لكنها تأتي في فترة تشهد البلاد جملة من التحديات من بينها اقتصادية ومالية تلك التحديات ستؤثر بشكل كبير على إنجاز المشاريع والارتقاء بالمستوى الخدمي، في حين اشار اخرون الى ان التعاون بين الحكومة والبرلمان سيخلق مناخا ملائما للعمل التنفيذي وسيساهم في إنجاز الكثير المشاريع الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر.


وعلى الرغم من الحكومات المتعاقبة إلا ان الحلول غابت عن العديد من المشاكل لعل أبرزها العشوائيات والزحامات المرورية والمشاريع الخدمية التي عانى منها المواطن واثقلت كاهله بشكل كبير. 
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