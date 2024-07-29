أزمة في وزارة الزراعة: قطع المخصصات المالية للموظفين

لشهرين متتاليين.. موظفون بوزارة الزراعة يتفاجأون بقطع مخصصاتهم ودفع راتبهم الاسمي فقط

تفاجأ العشرات من موظفي وزارة الزراعة بقطع مخصصاتهم المالية ودفع راتبهم الاسمي فقط خلال الشهرين الاخيرين، لترمي الوزارة الكرة بملعب المشاكل المالية التي قالت بانها ستحل قريبا.

المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي يكشف عبر السومرية عن الأسباب، ما هي؟