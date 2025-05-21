بغداد تخلع الكتل الكونكريتية… خطوة نحو مدينة أجمل

لاقت حملة رفع الكتل الكونكريتية من شوارع ترحيبا واسعا من قبل الاوساط الشعبية وذلك في ظل المراحل المتقدمة التي قطعها الاستقرار الامني. وقال مواطنون التقاهم مراسل إن رفع الكتل ينهي حالة التشوه التي كانت تسيطر على ملاح المناطق والطرقات بالاضافة الى ضمان انسيابية حركة المرور.تابعوا هذا التقرير من السومرية!