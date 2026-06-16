الوحش الأصفر يزيل التجاوزات في المعالف... ومطالبات بإيجاد بدائل!





طالب اصحابُ المحالِ التجاريةِ في منطقةِ المعالف الجهاتِ المسؤولةَ بانشاءِ اسواقٍ نظاميةٍ لهم بعد دخولِ مايسمى الوحشَ الاصفرَ لتهديمِ التجاوزاتِ وازالتِها من قبلِ دائرةِ البلدية، الامرُ الذي اثار استياءَ العاملين في تلك الاسواقِ حيث طالبوا بايجادِ البدائلِ من قبلِ الاطرافِ المسؤولة ..