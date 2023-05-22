مقتل 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال "الاسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة

السومرية نيوز - دوليات



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة فلسطينيين الإثنين في عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة .

وقالت الوزارة في بيان لها تابعته السومرية نيوز ، أن" قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 3 فلسطينيين بالرصاص في مخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة اليوم الاثنين".