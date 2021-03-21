سائرون تكشف حقيقة ما جرى امس وموقفها من تخفيض سعر الصرف

وقال العكيلي في حديث للسومرية نيوز، ان "كتلة سائرون حضرت منذ العاشرة صباحا الى مجلس النواب ولم يكن احد موجودا وقد كانت الكتلة ملتزمة في حضورها كما كانت عليه في جميع الجلسات وبكامل أعضائها"، مبينا ان "ما حصل أمس من "مهازل" وما تم نقله على احدى القنوات الفضائية التي من المفترض انها شبه رسمية بان كتلة سائرون خرجت من الجلسة اعتراضاً على محاولات تخفيض سعر الصرف هو جهل واضح خصوصا انه لم تعقد جلسة بالاصل كي نخرج منها".واضاف العكيلي، ان "بعض اعضاء البرلمان للاسف الشديد ممن لا يفقهون شيئا في القانون يجهلون ان تحديد سعر الصرف ليس من صلاحية مجلس النواب بل صلاحية من يضع السياسة المالية للبلد وهما وزارة المالية والبنك المركزي العراقي"، مستدركا بالقول "في وقت كان النائب الراحل احمد الجلبي رئيسا للجنة المالية في عام 2015، قام حينها في البرلمان بإصدار قرار تحديد كمية البيع في نافذة بيع العملة في البنك المركزي والتي كانت حوالي ٧٥ مليونا، وقد اعترض البنك المركزي حينها وقام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية وكسب الدعوة، ضد مجلس النواب".وتابع ان "سائرون تتمنى تخفيض سعر الصرف وان تكون العملة المحلية قوية، ولكن قانونيا من يحدد هذا الامر والسياسة المالية للدولة هو البنك المركزي ووزارة المالية، وقد طلبنا من الجهات التي تريد الضحك على ذقون الفقراء والمساكين ان لا تتدخل بامور ليست من اختصاص البرلمان"، مشددا على ان "الطامة الكبرى هي جهل البعض بمبدأ الفصل بين السلطات" .ودعا العكيلي بعض اعضاء البرلمان الى ان "يكونوا بمستوى المسؤولية والوعي وان لا يجعلون أهدافهم المناكفات السياسية على حساب مصلحة المواطن، وبنفس الوقت فان على القنوات الاعلامية ان تعمل بحيادية ومهنية وان تنقل الخبر من مصادره الرسمية وليس من خلال تفسيرهم الخاص، خصوصا ان كان الامر يتربط بقناة تتابعها الجماهير وتعتبرها قناة الحكومة وتعتمد على اخبارها".