رئيس الجمهورية: يجب وقف التوترات التي تهدد أمن الإيزيديين

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد وفداً من أهالي سنجار بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في المدينة والعراقيل التي تواجه أهلها".وأكّد صالح، أن "سنجار عانت الكثير جراء العنف والإرهاب وواجه أهلها ببسالة شتى المصاعب والمحن"، مشدداً على "ضرورة رفع معاناة أهل سنجار وتوفير الأجواء اللازمة لعودة النازحين مُعززين مُكرّمين، وأن تعود الحياة الطبيعية إليها".وشدّد على أن "الاعتداءات التي تعرضت لها سنجار مُدانة ومرفوضة، وأن التوترات الأمنية داخل المدينة التي تهدد أمن واستقرار الإيزيديين غير مقبولة، ويجب العمل عبر سلطات الحكومة الاتحادية والإقليم على التنسيق الجاد لإنهاء هذه المسائل".وأشار صالح إلى "ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التي تعطّل إنصاف الايزيديين، والعمل على إعمار المدينة وتنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد إلى إرادة أهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية".من جانبهم، قدّم أعضاء الوفد شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، لجهوده التي بذلها ويبذلها في دعم الايزيديين، وإرساء الأمن والاستقرار في سنجار، ودفاعه عن حقوق الضحايا وإنصاف عائلاتهم.