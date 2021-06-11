بالفيديو: آخر الابتكارات... شوكولاته بطعم الحشرات!

وغزت المليارات من حشرة السيكادا (الزيز) مؤخرا مناطق عدة من الولايات المتحدة وتسببت في بعض الحوادث.إلا أن شابة أمريكية لديها متجر لتصنيع وبيع الشيكولاتة، فكرت خارج الصندوق، وبدأت في الاستفادة من السيكادا التي ظهرت في كل مكان واستغلالها لتصنيع منتج جديد بطعم الحشرات.بدأت سارة دواير، في طلاء السيكادا بعد قليها بالشوكولاتة ثم تغليفها وبيعها لزبائنها.وبحسب "رويترز" تقول سارة إن متجر الشوكولاتة الخاص بها لديه تراكم لمدة عشرة أيام لطلبات السيكادا."عندما تجمع بين الشوكولاتة والقرفة والحشرات، فإن ذلك يمنحك حقا إحساس العطلة عندما تتجول في مدينة كبيرة وتقوم بتحميص المكسرات على الرصيف"، على حد قولها.وتقوم دواير وموظفوها بجمع السيكادا من مجموعة من الأشجار خلف متجر الشوكولاتة الخاص بهم، ثم يضعونها في كيس ورقي وتوضع في الفريزر، حيث تجعلها درجة الحرارة الباردة تنام قبل أن تموت، ولاحقا يتم غليها لتنظيفها ثم وضعها في مقلاة لقليها.