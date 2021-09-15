امرأة تبتز رجلا ستينيا بـ (٥) ملايين دينار

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارزها انقذت رجلا من العاصمة بغداد يبلغ من العمر ٦٥ عاما، من حالة ابتزاز مارستها بحقه امرأة تعرف عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعية، حيث ساومته بدفع (٥) ملايين دينار أو قيامها بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي أو الملاحقة العشائرية".وأضافت، أن "شعبة الشؤون النسوية التابعة لقسم الشرطة المجتمعية تمكنت من الوصول للمرأة واتخذت بحقها الإجراءات اللازمة بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الرجل".