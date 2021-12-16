بعد حرقها بـ"التيزاب".. قضية "الأميرة مريم" تعود للواجهة بعد معاناة لـ7 أشهر (صور)

حيث قال ابو مريم وهو يروي تفاصيل الجريمة في لقاء متلفز، "انا ووالدتها كنا في العمل ومريم واخيها وزوجته في البيت، اقدم مجرم الى الدخول الى البيت وقام بسرقة موبايل وقام ايضا بسكب مادة التيزاب عليها وهي نائمة".واضاف، "مريم تعيش حياة مأساوية ومضت 7 اشهر عن الحادثة ولم تشفى من التشوهات التي حصلت في جسمها".وناشد والد الضحية، "رئيس مجلس القضاء فائق زيدان النظر في القضية بجدية".من جانبها تحدثت والدة مريم وهي تبكي، "كاميرات المراقبة قامت بتصوير المجرم هو ملثم ويسير في الشارع ومعه "جنطة" و"عصا" ولا احد قام بالقبض عليه لحد الان".وتابعت، "عند الذهاب الى المحكمة لم نحصل على حق مريم بل قام القاضي بالتعاطف مع المجرم".وناشدت عائلة الضحية الجهات المختصة ومجلس القضاء الأعلى بالنظر إلى حالة أبنتهم كونها تمر في حالة حرجة جدا.إلى ذلك، تصدر هاشتاك (أنقذوا الأميرة مريم) على تويتر، بالاف التدوينات التي تعاطفت مع مريم وطالبت بإنزال اشد العقوبات على المتسبب بحالتها.وأستهجن المغردون هذه الحادثة واصفين أياها بالشنيعة، حيث ناشدوا الجهات المختصة وجميع الميسورين بمد يد العون لمريم ومساعدتها بكل الامكانات المتاحة.