العراق يصدر سلسلة قرارات جديدة بشأن الحج

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تبعاً للتحديثات الجديدة من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية فقد تم شمول مواليد (1-2-3 تموز 1957) وتباعا بالحج هذا الموسم ويتم استلام جوازاتهم واكمال بياناتهم".وحددت الهيئة، وفق البيان،"يوم الاربعاء المقبل، آخر موعد لاستلام جوازات المشمولين بالحج من الفائزين بقرعة (2020)، وكذلك من المشمولين بتحديث بياناتهم من قرعة (2021)، ومن لم يراجع خلال المدة المحددة يعتبر مؤجلاً لعام 2023".وأشارت إلى أن "اللقاحات المعتمدة في الديار المقدسة تتطلب تثبيت أخذ المقبلين على الحج جرعتين من اللقاح (فايزر - استرازينيكا - سينوفارم - سبوتينك- وغيرها)، ما عدا لقاح (جانسن) جرعة واحدة فقط".