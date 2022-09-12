شحنة تالفة وسط منطقة سكنية والأهالي يناشدون: الرائحة لا تطاق

رائحتها لاتطاق: هكذا يقول اهالي منطقة القاهرة ببغداد نتيجة ترك شاحنة للدجاج التالف منذ ثلاثة اشهر بمنطقتهم بعد هرب سائقها الذي كانت تلاحقه القوات الامنيةويقول الاهالي بانهم طرقوا ابواب جميع المؤسسات الحكومية لكن لا استجابة مناشدين عبر السومرية برفعها.. كونها ستتسبب بالعديد من الامراض التي ستظهر عليهم تباعاوينتظر الاهالي تحركا جادا من قبل الجهات المختصة لرفع هذه الشاحنة من منطقتهم بعد اشهر من تركها وعدم قبول الجميع تبني الموضوع ورمي المسؤولية كل على عاتق الاخر