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شحنة تالفة وسط منطقة سكنية والأهالي يناشدون: الرائحة لا تطاق
محليات
ناشد اهالي حي القاهرة الثانية في بغداد، الجهات المعنية برفع براد للدجاج التالف بعد تركه من قبل سائق لاذ بالفرار منذ نحو ثلاثة اشهر
2022-09-12 | 06:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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شحنة تالفة وسط منطقة سكنية والأهالي يناشدون: الرائحة لا تطاق
المصدر:
السومرية
1,029 مشاهدة
ناشد اهالي حي القاهرة الثانية في بغداد، الجهات المعنية برفع براد للدجاج التالف بعد تركه من قبل سائق لاذ بالفرار منذ نحو ثلاثة اشهر
رائحتها لاتطاق: هكذا يقول اهالي منطقة القاهرة ببغداد نتيجة ترك شاحنة للدجاج التالف منذ ثلاثة اشهر بمنطقتهم بعد هرب سائقها الذي كانت تلاحقه القوات الامنية
ويقول الاهالي بانهم طرقوا ابواب جميع المؤسسات الحكومية لكن لا استجابة مناشدين عبر السومرية برفعها.. كونها ستتسبب بالعديد من الامراض التي ستظهر عليهم تباعا
وينتظر الاهالي تحركا جادا من قبل الجهات المختصة لرفع هذه الشاحنة من منطقتهم بعد اشهر من تركها وعدم قبول الجميع تبني الموضوع ورمي المسؤولية كل على عاتق الاخر
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