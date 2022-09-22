بالفيديو.. الدفاع المدني تستنفر فرقة كاملة لإنقاذ "قطة" عالقة

وذكرت المديرية، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارزها حركت فرقة إطفاء بكامل طواقمها من أجل إنقاذ قطة حشرت بين طبقات القرميد في أعلى شرفة منزل في وسط بغداد بعد تلقي نداءات استغاثة من أصحاب المنزل".وبحسب مقطع فيديو مصور، فقد تمكن عناصر الدفاع المدني من تسلق عدد من الجدران القريبة من شرفة المنزل مما تكلل بنجاح المهمة وتخليص القطة.ولاقت تلك الاستجابة من فرق الدفاع المدني تفاعلاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالثناء على ما قدموه من "عمل إنساني كبير".