موعد انتخابات كردستان واحتجاجات الكهرباء وملف النزوح في نشرة الظهيرة على السومرية

= بعد تأجيل متكرر وخلافات.. تحديد موعد انتخابات برلمان الاقليم.. وتمديد فترة تسجيل المرشحين والتحالفات= استمرار الاحتجاجات الغاضبة ضد تردي الطاقة الكهربائية في البلاد.. والبرلمان يعد العدة لاستجواب الوزير= رغم صرف المليارات.. كراجات النقل الخاص تغلق ابوابها.. وموظفو الهيأة يبتزون السائقين في التقاطعات= لجنة الهجرة تستبعد اغلاق مخيمات النزوح نهاية تموز.. وترجع الاسباب لعدم استتباب الامن وغياب الاعمار ببعض المناطق= ايران تدخل مرحلة الصمت الانتخابي.. انتهاء فترة الترويج لمرشحي الرئاسة.. والاقتراع ينطلق غدا عبر التصويت المباشر