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نادية الجندي تفاجئ جمهورها بإطلالة شبابية (صور)
فن وثقافة
2024-08-08 | 14:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,616 مشاهدة
أطلت النجمة المصرية نادية الجندي بإطلالة شبابية صيفية جديدة بإحدى المدن الساحلية في مصر.
وتألقت الفنانة المخضرمة الملقبة بـ"نجمة الجماهير" بفستان أخضر مناسب لأجواء الصيف، مع مكياج يعزز جمالها الشبابي.
واكتسبت نادية الجندي لقب "نجمة الجماهير" بفضل مسيرتها الفنية التي انطلقت منذ الصغر، وحققت خلالها نجاحات كبيرة في السينما.
وتنافست الجندي على الإيرادات مع نجوم كبار مثل عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي.
فازت نادية الجندي بلقب ملكة جمال الإسكندرية الذي نظمته مجلة "الجيل" عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها.
وكان أول ظهور سينمائي لها في فيلم "جميلة" عام 1959، وتبعه مشاركات في أفلام أخرى مثل "الخائنة"، "صغيرة على الحب"، و"مراتي مجنونة مجنونة".
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