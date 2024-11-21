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هل عادت رضوى الشربيني لزوجها؟.. شاهد تعليق ابنتها المثير للجدل
فن وثقافة
2024-11-21 | 07:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
404 مشاهدة
أطلت الاعلامية ومقدمة البرامج المصرية رضوى الشربيني، بمقطع
فيديو
عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيه إلى جانب ابنتها الصغرى تمارة.
ووثق الفيديو، رد فعل تمارة على سؤال أحد المتابعين، حول إمكانية
عودة
والدها ووالدتها مجددا لبعضهما
البعض
بعد الطلاق، لتجيب تمارة بضحكة عالية: "لا.. الفكرة دي شيلوها من دماغكو خالص.. احنا كويسين كده".
وأثار رد فعل تمارة استياء الجمهور الذي اعتبره "قلة أدب"، حيث قالت
احدى
المتابعات: "دي قلّة أدب وقيمة، عيب كده".
من هو زوج رضوى الشربيني؟
تزوجت رضوى لمرة واحدة كما صرحت مسبقا وهو
والد
أبنائها، وكانت قد قالت في حوار سابق لها أن تجربة الزواج لم تكن الأفضل ولكنهما يحتفظان بعلاقتهما بسبب وجود الابنتين، نافية ما تردد حولها بشأن أنها تزوجت 13 مرة، مؤكدة أنها لم تتزوج إلا مرة واحدة فقط.
بنات
رضوى الشربيني
ولدى رضوى بنتين فقط وهما تمارا وتيا وملامحهما تشبها كثيرا، وكثيرا ما تنشر صور لهما معا توضح مدى تشابهما، وأخيرا بدأت تظهر في مقاطع
فيديو
على مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا تكون مقاطع تمثيلية وأحيانا أخرى تجيب على أسئلة للمتابعين.
برنامج
رضوى الشربيني
وأعلنت رضوى مغادرتها قناة سي بي سي سفرة منذ أشهر قليلة، ليتوقف برنامجها الشهير "هى وبس" الذي استطاع تكوين قاعدة جماهيرية واسعة خلال السنوات الماضية وهو يناقش قضايا المرأة المختلفة.
كم عمر رضوى الشربيني؟
ورضوى من مواليد 30 سبتمبر 1981، وكانت بدايتها الإعلامية على قناة المحور وقدمت عدد من البرامج على قنوات مختلفة ولكن يعد برنامج "هى وبس" على قناة "سي بي سي سفرة" هو المحطة الأشهر والأبرز في مسيرتها الإعلامية وسببا في معرفة نسبة أكبر من الجمهور
المصري
والعربي بها.
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