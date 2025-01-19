الموت يفجع الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز

وأعلن السيناريست عمرو ياسين خبر الوفاة من خلال منشور له عبر موقع "فيسبوك".وقال: "بكل الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الصديقة العزيزة الفنانة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها الكريم، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، إنا لله وإنا إليه راجعون".وتقوم الفنانة المصرية حاليًّا بتصوير مسلسل "وتقابل حبيب" الذي توقف تصويره مؤقتًا بسبب وفاة ياسمين عبد العزيز.