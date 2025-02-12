تفاصيل تعرض مي الغيطي لحادث خطير

نيوز – فني

اعلنت الفنانة المصرية الشابة مي الغيطي تفاصيل تعرضها لحادث خطير خلال رحلة قامت بها قبل أشهر في .

ونشرت الغيطي مجموعة صور وفيديوهات من إحدى رحلاتها لتايلاند التي قامت بها قبل حوالي 7 أشهر، ورصدت بعض من تلك اللقطات مراحل تعافي الفنانة الشابة بعد الحادث.

وكتبت في تعليقها على اللقطات التي نشرتها: "في ناس كتيرة بتسألني أنا كنت مختفيه ليه، من 7 شهور حصلت معي حادثة في تايلاند، اتخبطت بعربية نقل في العربية كنت فيها، واتصبت إصابات بليغة".

وأضافت: "حصل لي كسر في حوضي، وإصابة في العمود الفقري، وكان إصابات داخلية ونزيف داخلي وتلف في الأعصاب في رجلي، وقعدت في المستشفى أسابيع في ورجعت عشان أكون مع أهلي وأتعالج وسط دعمهم".