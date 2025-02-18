حقيقة خطبة نبيلة عبيد من ثري عربي

لكن نبيلة عبيد خرجت عن صمتها وأكدت في تصريحات صحفية أنها لم تتخطب أو تتزوج مؤخرًا، وأوضحت أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، ووصفت الهدية بأنها مجرد تعبير عن تقدير واحترام من المنتج لمسلسلها الجديد وليس لها أي علاقة بعلاقة شخصية أو خطبة.ويُذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، التي تبلغ من العمر 80 عامًا، تزوجت خمس في الماضي، ولكنها دائمًا ما تنفي المتعلقة بحياتها الشخصية إذا كانت مجرد شائعات.جدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنانة نبيلة عبيد مسلسل «سكر زيادة» الذي عرض في رمضان 2020، وكان يجمع عدد من الفن وشاركها في بطولته الفنانة نادية الجندي.ويعد مسلسل جذوة لـ نبيلة عبيد فرصة كبيرة للوجوه الشابة والجديدة من مصر والسعودية للظهور على الشاشة، في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الشابة في مجال التمثيل.