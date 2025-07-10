مشاهد من مجلس عزاء الفنانة العراقية اقبال نعيم في بغداد

وقد حضر المجلس عدد كبير من الفنانين، المثقفين، والأكاديميين، إلى جانب محبي الفقيدة وعائلتها، معربين عن حزنهم العميق لرحيل قامة فنية وأكاديمية بارزة في المشهد الثقافي العراقي.تُعتبر إقبال من الفنانات العراقيات الرائدات اللاتي أثرين الساحة الفنية بأعمالهن المتنوعة، سواء في مجال التمثيل أو الإخراج. كما كانت لها مساهمات أكاديمية ، حيث عملت على تدريس الأجيال الجديدة من الفنانين، وتركت بصمة واضحة في مسيرتهم. وقد عُرفت الفقيدة بإسهاماتها الفنية التي امتدت لعقود، تاركةً إرثًا غنيًا من الأعمال التي ستبقى خالدة في الذاكرة العراقية.خلال ، استذكر الحضور مناقب الفقيدة ومسيرتها الحافلة بالعطاء، مؤكدين على دورها الكبير في تطوير الفن العراقي وإثراء الحياة الثقافية في البلاد.