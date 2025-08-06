شجون الهاجري.. من أزمة المخدرات إلى أعمال مخصصة للأطفال

وكشفت شجون تفاصيل هذا التعاون من خلال حسابها على منصة "إنستغرام"، وشاركت صورًا ومقطع فيديو من تعاونهم السابق، وقالت: ثاني تعاون مع فرقة المرجلة، مع الفنان بشيلة جديدة، إن شاء الله عن حروف الإنجليزي، هدية من عندنا لكم️ بنعلم عيالنا حروف الإنجليزي بطريقة سهلة وممتعة.وروجت الفنانة لقناة الفرقة عبر منصة " " قائلة: اشتركوا بقناتهم ونبي نوصل الاشتراك 100 ألف مشترك وعقب بنزلكم الشيلة وتستمتعون وتتعلمون وهذا أقل شي نقدمه لكم، نحبكم ونكبر فيكمِ.