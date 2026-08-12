ياسمين صبري: المرأة لا تلاحق الرجل وهذه مواصفات شريك أحلامي

وأوضحت ، خلال استضافتها في برنامج بودكاست مع الإعلامية ، ورداً على سؤال بشأن بحثها عن رجل: "أنا لا أبحث، بل يُبحث عني"، معتبرة أن مبادرة المرأة بالركض خلف الرجل تفقد العلاقة توازنها، وتجعل الطرف الآخر يتعامل بغرور، مشددة على أن "المرأة ليست هي الصياد".وعن مواصفات شريك حياتها، بيّنت صبري أنها تبحث عن رجل "جميل العقل والقلب والروح" ويمتلك المبادئ، مشيرة إلى أن هذه الصفات أصبحت بمثابة "عملة صعبة" في الوقت الحالي.وفي سياق آخر، استرجعت ياسمين صبري بداياتها الفنية ودور الفنان الراحل في مسيرتها خلال مشاركتها بمسلسل "جبل "، كاشفة عن رغبته آنذاك في تزويجها لأحد أقاربه. كما لفتت إلى أنه كان يراها "سهلة الكسر" لنعومتها، لتؤكد من جانبها أن "قوتها تكمن في نعومتها" وأن خطواتها الفنية توالت بسرعة وبساطة.