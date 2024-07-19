ارتفاع نسبة التضخم السنوية في ايار 2024 بنسبة 3.4%.. ماذا يقول المختصون؟

ويقول العبيدي في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها السومرية نيوز، بيانات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء اظهرت ارتفاع نسبة التضخم السنوية في شهر ايار 2024 بنسبة 3.4% في عموم العراق، وبلغت نسبة التضخم السنوية في كردستان 5.34% بينما بلغ نسبة التضخم في المحافظات الوسطى 2.25% وبلغ نسبة التضخم في المحافظات الجنوبية 2.6%.وكان الارتفاع الاكثر للأسعار في خدمة الكهرباء اذ ارتفعت بنسبة 45.47% والسكائر بنسبة 23.7% والاسماك بنسبة 14% وخدمات الترفيه بنسبة 12.9% واللحوم بنسبة 10.39%، وشهدت مواد الالبان والزيوت والفواكه والخضروات انخفاضا بنسب التضخم في جميع محافظات العراق، وفقا للعبيدي.ويبين العبيدي انه باعتماد هذه البيانات فأن الغريب أن السلع التي تستورد من الدول الممنوع استخدام التعاملات المصرفية معها والتي تستخدم السوق الموازي لتوفير العملة الاجنبية لشراء هذه السلع قد انخفضت اسعارها وهي الخضراوات والفواكة والالبان والزيوت، بينما السلع التي تستخدم التعاملات المصرفية لاستيرادها مثل اللحوم والاجهزة الكهربائية والاجهزة المنزلية والاثاث قد ارتفعت مما يعني ان نسب ارتفاع الاسعار في العراق تتأثر بعوامل خارجية أكثر بكثير من تأثرها بسعر الصرف في السوق الموازي.ويضيف، يلاحظ عدم ارتفاع التضخم في اسعار الوقود على الرغم من رفع اسعار الوقود المحسن بنسبة 100% في شهر ايار مما يشير الى ملاحظات في الية احتساب نسب التضخم.ويعتبر مؤشر التضخم واحد من اهم المؤشرات الاقتصادية التي توضح تأثير مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تحدث في البلد والتي تتطلب مراقبة وتدقيق مستمرين من مختلف الجهات الرقابية لاعتماد بيانات دقيقة وصحيحة تعكس الواقع الحقيقي للأحداث الاقتصادية التي تحدث في العراق، وفقا للعبيدي.