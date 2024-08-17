قانون سلم الرواتب يصطدم بالعجز المالي!

اكد نواب صعوبة المضي بتعديل القانون الخاص بسلم الرواتب من قبل الحكومة في ظل العجز المالي الذي يرافق الموازنة ، وسط تحذيرات من هجرة موظفي الوزارات ذات المخصصات المنخفضة.ماذا قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي للسومرية؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع صالح الطيب