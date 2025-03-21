العراق يتجه للجزائر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال... هل يتخلص من أزمة الصيف؟

أفادت مصادرَ مطلعة بأن المفاوضاتِ العراقيةَ الجزائريةَ قد وصلت مراحلَ متقدمةً حيث يتجهُ العراقُ صوب الجزائر لحسمِ صفقةٍ لاستيرادِ الغازِ الطبيعي المسالِ بعد إنهاءِ الإعفاءَ الذي كان يسمحُ لبغدادَ باستيرادِ الغازِ الإيراني, إلا أن الامرَ يحتاجُ لاتمامِ عدةِ قضايا فنية.فهل ينجو من شبح انقطاع الكهرباء في الصيف؟ تابعوا هذا التقرير من السومرية!