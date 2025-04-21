تهريب نفط وتعريض العراق للعقوبات.. وثائق جديدة تدين مدير سومو السابق خضير عباس

اذ كشفت مصادر مطلعة للسومرية نيوز عن وجود مخالفات وصفقات تسببت بأضرار جسيمة تمثلت في استمرار التعاقد مع "شركة شعاع الطاقة" المملوكة لمجموعة قيوان والتي كشفت تقارير سابقة صادرة عن عن تورطها بعمليات تهريب وغسيل أموال، اضافة الى اعفاء الشركة من كفالة حسن الاداء رغم وجود تقارير وكتب رسمية صادرة من شركة نفسها تشير الى تورط شركة شعاع الطاقة بعمليات تهريب للنفط الخام بأوراق مزورة.وأضافت المصادر ان الجهة التي تساعد في تمرير تلك الصفقات هي ومديرها العام المتورط بالفساد وعدم الاهلية لإشغال المنصب حسب كتب برلمانية سابقة.علاوة على تعريض سمعة للمخاطر والعقوبات - بحسب المصادر - نتيجة التعامل بالنفط الإيراني واصدار أوراق رسمية له وحسب ما كشفته تقارير سابقة فهناك صفقات لتجهيز وتوريد النفط الأسود بشكل استثنائي لشركات محددة بعينها.

وفي وقت سابق، وبحسب مصادر خاصة (رفضت الكشف عن هويتها) تحدثت للسومرية نيوز، فانه تم تكليف مدير عام لشركة سومو قبل نحو عام وتم تمرير خلال هذه الفترة عقوداً مع تجار يمتلكون عقودا فاسدة واجندات مشبوهة مع سومو من خلال علاقاتهم التجارية والاقتصادية على حساب المصلحة العامة للبلد والتلاعبات بجداول التحميل والاعفاء من الغرامات التاخيرية ومنح العقود الاستثنائية.السابق لسومو عبد سبق وان تم إعفاءه من منصبه من مدير عام اهم دائرتين في (الدائرة الاقتصادية ودائرة الرقابة الداخلية) وهو نفسه الذي قام بجلب مديرها العام الحالي زياد الحديثي الذي تشير تقارير والغاز النيابية ولجنة النزاهة النيابية الى وجود شبهات فساد عليه وتسليمه منصب معاون مدير عام الدائرة لكي يسيطرون على مفاصل الدائرة، بحسب حديث المصادر التي أكدت ان القصة والقضية واحدة وهي صفقات الفساد والتلاعب في المال العام وتمرير عقود مشبوهة لصالح جهات مشبوهة خارجية تمثلت في تغير المسارات وجداول الكميات وغيرها.بعد ان فاحت رائحة الفساد مرة اخرى من تعاملات مدير سومو السابق خضير عباس – بحسب المصادر - تم إعفاءه من منصبه مرة اخرى ونقله خارج سومو من جديد، متسائلة، "هل عملية النقل والاعفاء هي بديلاً عن العقوبة للضرر في المال العام؟ ام ان الامر يستوجب اجراء تحقيقات من قبل واحالة الملف الى القضاء؟".وبين الحين والأخر، تظهر مطالبات بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف مخالفات وفساد المدير العام السابق لشركة سومو خضير عباس.