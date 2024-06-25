الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع الروسي السابق

وتمَّ إصدار مذكرتي التوقيف بشبهة ارتكاب جرائم حرب من خلال شن هجمات على أهداف مدنية، وإلحاق ضرر جانبي كبير بمدنيين، فضلًا عن جرائم ضد الإنسانية من خلال "ممارسات غير إنسانية" في أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان للمحكمة الجنائية الدولية.وفي تعليقه على القرار، اعتبر مجلس الأمن الروسي أن "مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حقّ وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو "غير مهمة"، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية".ونقلت وكالة "تاس" عن المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي قوله إن "القرار الذي اتخذته غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن أمين سر مجلس الأمن سيرغي شويغو ليس مهما".