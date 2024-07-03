وذكرت وسائل إعلام محلية أن "المتهم اتخذ من غابة (عين الشقف) التابعة لإقليم مولاي يعقوب في مدينة فاس وسط البلاد ملاذا لممارسة جرائمه.ووردت معلومات بمعرفة جهاز الاستخبارات المغربي، وأسهمت في الوصول إلى المشتبه به في القضية، الذي أعاد تمثيل جرائمه.وبحسب مشاهد إعادة تمثيل الجريمة، استخدم الجاني المعروف بـ"وحش الغابة" سيفا حادا، وكان يتربص بالنساء بين الأشجار وينقض عليهن.