الصين: الناتو أضرم نيران الحرب في العراق ودول أخرى

وقال تشانغ شياو قانغ في إحاطة صحفية: "الناتو هو آلة تزرع فوضى الحرب، فقد جلبت هذه الآلة نيران الحروب والكوارث إلى دول وشعوب أوكرانيا وأفغانستان والعراق وليبيا".ووفقا له، في السنوات الأخيرة واصل الناتو "مد يديه السوداء" إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أن الناتو يهاجم الصين ويشجع بعض الدول في المنطقة على أن تحذو حذوها.وأشار إلى أن البيان الختامي لقمة الناتو الأخيرة "مليء بالأكاذيب والتحيز والتحريض والافتراء، مضيفا: "نعرب عن استيائنا الشديد واحتجاجنا على البيان".يذكر أن في البيان الختامي لقمة الناتو في واشنطن، الذي نشر في 10 يوليو، أعلنت دول حلف شمال الأطلسي أنها تخطط لعقد اجتماع مع ممثلي أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة مجالات التعاون المحتملة، وكذلك التحديات الأمنية المشتركة، كما يدعي البيان أن الصين تخلق "مشاكل منهجية لأمن دول الحلف".وأعربت السفارة الصينية لدى واشنطن عن اعتراضها على وصف جمهورية الصين الشعبية في بيان الناتو باعتبارها "تهديدا"، ودعت التحالف إلى الكف عن الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.