​انفجار في ضاحية بيروت وأنباء عن استهداف قيادي بحزب الله

وأشارت أنباء عن استهداف محيط مجلس شورى "حزب الله" بضاحية بيروت الجنوبية.



كما أشارت وكالة "رويترز"، الى أن الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف.

وتصاعدت أعمدة دخان كثيف في حارة حريك في شارع الشورى بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية. وتصاعدت أعمدة دخان كثيف في حارة حريك في شارع الشورى بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية.

الى ذلك أفاد "اعلام اسرائيلي"، بـ"انتهاء الضربات الجوية في بيروت بعد اغتيال قيادي بحزب الله".



وكانت الولايات المتحدة تقود حملة دبلوماسية لردع إسرائيل عن ضرب العاصمة اللبنانية بيروت أو البنية الأساسية المدنية الرئيسية ردا على هجوم صاروخي دام على هضبة الجولان.