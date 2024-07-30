"الجيش الإسرائيلي" يعلن رسمياً اغتيال فؤاد شكر

أعلن "الجيش الإسرائيلي"، اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقال المتحدث باسم الجيش، "قتلنا القيادي في حزب الله فؤاد شكر المعروف باسم الحاج محسن".

وأضاف المتحدث "فؤاد شكر كان اليد اليمنى لنصر الله وكان مسؤولا عن القتال منذ 8 اكتوبر".

واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وفق ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله نقلا عن وكالة "فرانس برس"، وذلك بعد ثلاثة أيام من توعد إسرائيل بالرد على هجوم مميت في الجولان المحتل نسبته إلى الحزب، ونفاه الأخير.