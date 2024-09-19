ارتكبت جرائم حرب بحق نساء وأطفال إيزيديين.. اتهام امرأة في السويد

ويزعم أن "لينا لاينا إسحاق وهي مواطنة سويدية، ارتكبت هذه الجرائم خلال الفترة من اب 2014، وكانون الاول 2016، في الرقة، العاصمة الفعلية السابقة لما أطلق خلافة المعلنة ذاتيا".وقالت المدعية العامة البارزة رينا ديفغون، في بيان إن "الجرائم وقعت في ظل حكم في الرقة، وهذه هي المرة الأولى تتم محاكمة لهجمات ضد الأقلية الإيزيدية في السويد".وفي بيان منفصل، قالت محكمة مقاطعة ستوكهولم إن "المدعية العامة تزعم أن المرأة احتجزت من النساء والأطفال المنتمين للمجموعة العرقية الإيزيدية، في مقر إقامتها بالرقة، و"زعمت أنها عرضتهم، من بين أمور أخرى، لمعاناة شديدة وتعذيب وتعاملات أخرى غير إنسانية، بالإضافة إلى الاضطهاد بحرمانهم من حقوقهم الأساسية لأسباب ثقافية ودينية وجنسية، على نحو مخالف للقانون الدولي العام".ووفقا للاتهام، فإن الهدف كان "الإبادة الكلية أو الجزئية لمجموعة العرقية الإيزيدية باعتبارها جزءا من صراع مسلح أو مرتبطة به"، حسبما ذكرت المحكمة.