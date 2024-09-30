لحظة قيام موظف مفصول بقتل مديره

السومرية نيوز – دولي

اقدم موظف أردني مفصول، على أطلق النار داخل المصنع الكائن في محافظة العقبة ما أدى الى مقتل مديره الأجنبي.

وقتل الموظف المفصول مديره بواسطة سلاح "كلاشينكوف" بعد أن عاد لهم "ملثما"، فيما أصيب موظف أجنبي آخر بالحادثة بالإضافة إلى إصابة موظف أردني إثر تعرّضه للسقوط بسبب الهلع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من داخل المصنع يوثق لحظة قيام موظف مفصول، بإطلاق النار بشكل عشوائي على الموجودين.

وأصدرت مديرية الأمن العام الأردنية بيانا توضيحا للحادثة، حيث قال الناطق الإعلامي باسم المديرية إنّه "ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة العقبة صباح اليوم بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي داخل أحد المصانع إثر فصله من العمل في المصنع منذ مدّة ولاذ بالفرار والبحث جارٍ عنه".

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه "نتج عن الحادثة إصابة شخصين من جنسيات أجنبية بعيارات نارية وأُسعفا للمستشفى وهم قيد العلاج، فيما أُسعف موظف أردني كذلك للمستشفى إثر تعرّضه للسقوط وما زال التحقيق جارياً".

وقال مصدر أمني بأن "أحد المصابين توفي في حادثة إطلاق النار داخل المصنع في محافظة العقبة جنوب الأردن اليوم".

وأضاف المصدر بأن "الأجهزة المعنية ما زالت تبحث عن مطلق النار".