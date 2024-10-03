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موقع أمريكي يكشف: قصف بيروت استهدف هاشم صفي الدين

دوليات

2024-10-03 | 17:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
موقع أمريكي يكشف: قصف بيروت استهدف هاشم صفي الدين
المصدر:
وكالات
6,161 مشاهدة

كشف موقع إخباري أمريكي، أن الخليفة المحتمل للسيد حسن نصر الله في قيادة حزب الله، هو المستهدف بقصف بيروت.

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر "إسرائيلي"، إن "هاشم صفي الدين هو المستهدف في الهجوم الأخير".
 
وأضاف أن "نتائج الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت ما زالت غير واضحة".
 
وشن الطيران "الإسرائيلي"، الخميس، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
 
وأشارت وسائل إعلام، الى أن الغارات "الإسرائيلية" على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مباني عدة دمرت بالكامل.
 
يشار الى أن لبنان تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.

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