موقع أمريكي يكشف: قصف بيروت استهدف هاشم صفي الدين

كشف موقع إخباري أمريكي، أن الخليفة المحتمل للسيد حسن في قيادة حزب الله، هو المستهدف بقصف بيروت.



وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن "إسرائيلي"، إن "هاشم صفي الدين هو المستهدف في الهجوم الأخير".

وأضاف أن "نتائج الهجوم على الضاحية لبيروت ما زالت غير واضحة".

وشن "الإسرائيلي"، الخميس، غارات عنيفة على الضاحية للعاصمة بيروت.

وأشارت وسائل إعلام، الى أن الغارات "الإسرائيلية" على الضاحية لبيروت استهدفت مباني عدة دمرت بالكامل.

يشار الى أن تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.