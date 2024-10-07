لمستخدمي الآيفون واندرويد.. اليكم آلية التبرع لغزة ولبنان

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في دعم واغاثة اهلنا في غزة ولبنان ولتسهيل آلية التبرع على مواطنينا الكرام، يمكنكم المشاركة بحملة التبرع من خلال مسح الباركود لاجهزة الايفون والاندرويد".أدناه الباركودات الخاصة لأجهزة آيفون واندوريد: