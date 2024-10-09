دولة جديدة تنضم إلى دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل

وقبل بوليفيا، انضمت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى هذه القضية ضد إسرائيل التي تنفي بشدة هذه الاتهامات.وكانت بوليفيا أعلنت في تشرين الثاني قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب ما وصفته بهجمات "غير متناسبة" تشنها إسرائيل على غزة. ونددت إسرائيل بذلك القرار ووصفته بأنه "استسلام للإرهاب".وفي حكم صدر في 26 كانون الثاني، أمرت محكمة العدل إسرائيل أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المكلفين من الأمم المتحدة بالتحقق من صحة الاتهامات بالإبادة الجماعية.لكن جنوب إفريقيا دعت منذ ذلك الحين مرارا المحكمة على التحرك بحجة أن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.وقالت بوليفيا في طلبها الذي أعلن "حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل مستمرة وقرارات المحكمة مازالت حبرا على ورق بالنسبة إلى إسرائيل".استهدف الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة بقصف مكثف وأغلق الطرق ما حال دون وصول المساعدات، وفق ما أعلن جهاز الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني، اليوم .في نهاية الأسبوع، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عمليات جديدة في أجزاء من غزة وحاصرت قواته منطقة جباليا وأصدر أوامر إخلاء جديدة، الثلاثاء، فيما قال محللون إن حماس تعيد رصّ الصفوف، رغم الضربات المتواصلة والقتال العنيف منذ عام.والثلاثاء، أصدرت وزارة الصحة في غزة نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي لتزويد المرافق الصحية الوقود، قبل "توقف جميع المستشفيات عن تقديم الخدمات في محافظتي غزة والشمال".في المقابل أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بأن 42010 أشخاص قتلوا في الحرب بين إسرائيل وحماس. وتشمل الحصيلة 45 قتيلاً سقطوا في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق الوزارة التي أشارت إلى إصابة 97720 شخصاً بجروح في قطاع غزة منذ اندلعت الحرب في تشرين الاول 2023.