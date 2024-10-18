أين اغتيل السنوار؟

نيوز – دولي

أظهر تحليل أجرته شبكة "سي أن أن" لمقاطع وصور نشرها الإسرائيلي بشأن اغتيال زعيم حماس، السنوار، أنه كان متواجدا داخل في منطقة سكنية برفح بالقرب من موقع إسرائيلي.

وتمكنت سي أن أن من تحديد الموقع الجغرافي من خلال مقارنة صور أقمار اصطناعية بمقاطع وصور من المنطقة المجاورة التي نشرها .

وقالت "كان المنزل على بعد حوالي 1000 قدم (300 متر) من ما يبدو أنه قاعدة عمليات متقدمة وموقعا يضم مركبات للجيش الإسرائيلي".

وتُظهر صور أقمار اصطناعية من شركة بلانيت لابز (Planet Labs) الملتقطة هذا الشهر عددا من المركبات العسكرية، وحتى جرافة، متوقفة بين سواتر ترابية تم بناؤها حديثا في نفس الأماكن على مدار أيام وأسابيع متعددة.

وأعلنت إسرائيل، أمس الخميس، أنها اغتالت السنوار الذي تتهمه بأنه مهندس هجوم السابع من تشرين 2023، بينما أكد رئيس وزرائها، نتانياهو، أن "هذه الخطوة المهمة تمثل بداية النهاية للحرب".

وتولى السنوار زعامة الحركة بعد اغتيال سلفه، إسماعيل هنية، في عملية بطهران يوم 31 تموز، حيث نسبت لإسرائيل التي لم تعلق عليها رسميا.

واغتيل العديد من قادة حماس منذ اندلاع الحرب، وكان السنوار مطلوبا لإسرائيل، مثله مثل محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة.

وأعلن الإسرائيلي في الأول من اب الماضي أن الضيف اغتيل بضربة جوية في خان يونس بجنوب القطاع في 13 تموز. ولم تؤكد حماس ذلك.

ولم يظهر السنوار علنا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة قبل عام.